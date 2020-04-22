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Tarkan dayı oluyor
Tarkan dayı oluyor
Sosyal medya sayfasından duyurduğu ölüm haberlerinden dolayı magazin camiasından 'Felaket tellalı' lakabıyla anılan ses sanatçısı Onur Akay, Tarkan’ın dayı olacağını açıkladı.
Magazin 22 Nisan 2020 - 10:35

Geçtiğimiz sene Tarkan'ın 2. kez baba olacağı iddia edilmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, önceki gece Azerbaycan'ın tanınmış sunucularından Aysel Nazim'in Instagram adresinden yaptığı canlı yayınına katıldı.

“TARKAN DAYI OLUYOR”

Canlı Türk sanat müziği şarkıları söyleyen ve aynı zamanda magazin yorumları da yapan Onur Akay, Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olmadığını,Tarkan'ın kız kardeşinin hamile olduğunu açıkladı. Akay, “Tarkan ikinci kez baba değil dayı oluyor” ifadelerini kullandı.

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