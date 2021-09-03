Tarkan’dan Akbelen çağrısı: Kaybedecek hiç vaktimiz yok

7 Eylül'de keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak olan Akbelen Ormanları için Tarkan'dan bir paylaşım geldi. Tarkan, mesajında "Dilerim ki 7 Eylül’de bölgeye gidecek heyet, İkizköy’ün Akbelen Ormanlarını koruyacak olan doğru kararı verir. İklim krizi kapımıza dayanmışken zaten doğamız için aksi kararlar veremeyiz artık. Kaybedecek hiç vaktimiz yok" dedi.

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarının termik santrallere kömür sağlamak amacıyla kesilmek istenen 700 dönümlük alanı için bölge halkının direnişi devam ediyor.

7 Eylül’de keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak olan Akbelen Ormanı için Tarkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“AKSİ KARARLAR VEREMEYİZ ARTIK”

Tarkan, ‘Akbelen Ormanını Vermeyeceğiz’ etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Dilerim ki 7 Eylül'de bölgeye gidecek heyet, İkizköy'ün Akbelen Ormanlarını koruyacak olan doğru kararı verir.

* İklim krizi kapımıza dayanmışken zaten doğamız için aksi kararlar veremeyiz artık. Kaybedecek hiç vaktimiz yok.