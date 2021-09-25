Tarkan’dan çıplak fotoğraf açıklaması

Şarkıcı Tarkan, 2017'de paylaşıp daha sonra sildiği yarı çıplak fotoğraf için "Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hâlâ bilmiyorum" dedi.

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Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tarkan, yeni bir paylaşımda bulundu.

48 yaşındaki şarkıcı dört yıl önce yayınlayıp, kısa süre sonra sildiği üstsüz fotoğrafıyla ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu.

“HANGİ AKLA HİZMET ÖYLE BİR ŞEY YAPTIM”

O güne ait başka bir karesini Instagram hesabından yayınlayan Tarkan, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

* Bir ‘İyi geceler tbt’si de iyi gider şimdi’ dedim. Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika’dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında ‘Eyvah ne yaptım ben!’ deyip, hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya…

* İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf, o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan… Keşke bu anda kalsaydım… Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum! Ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag gibi faktörler aklımı başımdan almıştı.

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