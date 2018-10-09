Tarkan’dan eşine yasak!
Eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya’da dünyaya gelen kızları Liya’nın üzerine titreyen Tarkan, ailesinin sağlığı için her şeyi düşünüyor. Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmesini istemeyen Tarkan, bunun için de doğaya yöneldi.
ORGANİK ÜRÜN SİPARİŞ EDİYOR!
Tarkan, kurucusu olduğu İzmir’in Seferihisar ilçesinin Orhanlı Köyü’ndeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için Liya’nın doğumundan itibaren sipariş vermeye başladı.