Tarkan’dan eşine yasak!

Kızı Liya'yı kucağına alan Tarkan, kızı için elinden ne gelirse yapmaya çalışıyor. Tarkan, şimdilerde ise eşi Pınar'a ambalajlı gıda yasağı koydu

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Eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya’da dünyaya gelen kızları Liya’nın üzerine titreyen Tarkan, ailesinin sağlığı için her şeyi düşünüyor. Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmesini istemeyen Tarkan, bunun için de doğaya yöneldi.

ORGANİK ÜRÜN SİPARİŞ EDİYOR!

Tarkan, kurucusu olduğu İzmir’in Seferihisar ilçesinin Orhanlı Köyü’ndeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için Liya’nın doğumundan itibaren sipariş vermeye başladı.