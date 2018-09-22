Ekim ayında Harbiye Açıkhava’da konser vermesi beklenen Tarkan’dan hayranlarını üzecek haber geldi. Tarkan'ın yeni doğan kızı için konserlerini iptal ettiği iddia edildi.

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Tarkan, her yıl eylül sonu ve ekim başı 10 gün süren Harbiye Açıkhava konserlerine bu sene çıkmamaya karar verdi.

BÜYÜK TALEP VARDI



Şu sıralar Almanya'da bulunan sanatçının, ekim ayında yoğun istek üzerine konser serisiyle hayranlarının karşısına çıkması bekleniyordu. Hatta bu konuda sosyal medyada hastaglar (etiketler) açılmıştı.

ÇOCUĞUYLA VAKİT GEÇİRMEK İSTİYOR

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, Tarkan’ın konser vermekten son anda vazgeçtiği öne sürüldü. Bunun nedeni olarak ise Tarkan’ın yeni doğan bebeği Liya ile daha çok vakit geçirmek istediği belirtildi.

EKİBİNİN ÜCRETİNİ ÖDEDİ

Tarkan, yapmayacağı 10 konser için senelerdir birlikte çalıştığı 10 kişilik müzik ekibinin kaşe ücretlerini ödedi. Şarkıcının çalışma arkadaşlarına takındığı bu davranış “İşte Megastar böyle olunur” dedirtti.