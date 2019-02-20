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Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’na güzellik merkezi açacağı konuşuluyor
Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’na güzellik merkezi açacağı konuşuluyor
Ünlü popçu Tarkan, kendisi gibi Almanya'da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu için şu sıralar elini cebine atarak eşine iş kurmaya hazırlandığı konuşuluyor.
Magazin 20 Şubat 2019 - 15:10

Megastar Tarkan, kendisi gibi Almanya'da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu'na, Köln'de bir güzellik merkezi açmaya hazırlandığı iddia edildi.. Pınar Tevetoğlu, Almanya'da bulundukları dönemde, uzmanlardan oluşan güzellik merkezinin başında duracak. İstanbul'a geldiklerinde işi yakınlarına teslim edecek.  Tarkan’ın bu merkeze 1.5 milyon TL yatıracağı, sonrasında ise rakamı büyüteceği ise magazin kulislerinde konuşulan bir diğer iddia. Çıkan bu iddiaların ardından Tarkan, cephesinden gelecek cevap bekleniyor.

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Son güncelleme: 15:13 - 20.02.2019
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