Tarkan’ın İstanbul özlemi

Karantina dönemini eşi ve çocuğuyla birlikte Almaya'da geçiren ve normalleşme sürecine girilmiş olmasına rağmen yurt dışında kalmayı sürdüren Tarkan, İstanbul özlemini dile getirdi.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve aradan aylar geçmiş olmasına rağmen halen bir çözüm bulunamamış olan corona virüsü milyonlarca insan gibi şarkıcı Tarkan’ın hayatını da derinden etkiledi.

Pek çok sanatçının düştüğü duruma düşen Tarkan sahnelerden uzak kaldı ve ailesiyle karantinaya çekildi.

Duyduğu sahne özlemini zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gösteren Tarkan, bu defa eski tarihli İstanbul selfielerini görücüye çıkardı ve “İstanbul boğazı, eşin benzerin yok dünyada, ne güzelsin sen. Özledim seni…” notunu düştü.