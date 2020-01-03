Tarzan Efsanesi’nde kimler oynuyor? Tarzan Efsanesi konusu ve oyuncuları…

Tarzan Efsanesi, ormanların kralı Tarzan’ın hikayesinde önemli bir kısmı anlatıyor. Tarzan Efsanesi’nde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte filmin detayları…
TARZAN EFSANESİ OYUNCULARI
Alexander Skarsgård
Rolü : Tarzan
Margot Robbie
Rolü : Jane
Christoph Waltz
Rolü : Captain Rom
Samuel L. Jackson
Rolü : George Washington Williams
TARZAN EFSANESİ KONUSU
Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo’ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler…
David Yates'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosu ise Adam Cozad ve Craig Brewer’a ait. Edgar Ormanlarda büyüyen Tarzan'ın yeni macerası, Edgar Rice Burroughs'un zamansız masalından serbest bir uyarlama. Filmin başrollerini ise Alexander Skarsgård ve Margot Robbie üstleniyor…