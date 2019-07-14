Markalar Sokağı’nda alışveriş yaptığı sırada gazetecilerin objektiflerine poz veren güzel sanatçı, annesi ile alışverişe geldiklerini söyledi. Yaz sezonu nedeni ile İstanbul’da kalan sayılı sanatçıdan biri olan Linet, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı.

HAVUZLA YETİNİYOR

Linet, “Yaz tatili var mı?” sorusuna “Bende tatil yok, iş var. Konserler var, yakın zamanda turneye başlıyoruz” dedi. Evinin bahçesinde havuzu olduğunu ve o havuzla yetindiğini esprili bir şekilde dile getiren sanatçı, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek annesinin yanına gitti. Bu sırada hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Linet yemek molası verdikten sonra alışverişe kaldığı yerden devam etti.