Taygun Sungar kimdir? Taygun Sungar nereli ve kaç yaşında?

Taygun Sungar, 1989 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Babam ve Ailesi dizisiyle yaşayan Taygun Sungar hakkında merak edilenler haberimizde... Taygun Sungar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX Tv ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Soner karakterini canlandıran Taygun Sungar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Taygun Sungar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TAYGUN SUNGAR KİMDİR?

Taygun Sungar, 2 Temmuz 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Burak Sergen'in yönettiği “Serseri Gönül” adlı oyunda çocuk oyuncu olarak oyunculuk hayatı başladı.

Oyuncu olan abisi Kutay Sungar'ın desteğiyle 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümüne girdi. 2015 yılında mezun oldu. 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde hayat verdiği Caner karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Taygun Sungar, 2017 yılında Çoban Yıldızı adlı dizide Ali Karakaya rolünü üstlendi.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Soner Seçkin karakterine hayat vermektedir. Taygun Sungar, 1.82 metre boyunda, 76 kilo ve Yengeç burcudur.

Taygun Sungar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Bay Yanlış (Soner) (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Ali) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Caner) (TV Dizisi)