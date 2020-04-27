Televizyonda ne var? TV yayın akışı: Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı…

Salgın dönemini evlerinde geçirenler çoğunlukla televizyon programlarını takip ediyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi ve 27 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak filmler ile ilgili detaylar haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20.15 Recep İvedik 2 ‘TV Sinema'
00.30 Galip Derviş ‘Dizi' (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.35 Soru Küpü
23.10 Mesnevi'den Hikayeler
23.40 Kuşlarla Yolculuk
00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.40 Sahur Bereketi
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
19.30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22.30 Kim Milyoner Olmak İster
00.30 Son Durak
01.00 Evde Biz Bize
02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Aşk Şarkısı ‘TV Sinema'
23.00 Poyraz Karayel Küresel Sermaye ‘TV Sinema'
01.15 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sağ Salim ‘TV Sinema'
22.15 Güldür Güldür Show (TKR)
02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Everest ‘TV Sinema'
00.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi' (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi