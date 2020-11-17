Test sonucu bir pozitif bir negatif çıkan Aleyna Tilki: Bu testlere nasıl güveneceğiz?

Test sonucu bir pozitif bir negatif çıkan Aleyna Tilki: Bu testlere nasıl güveneceğiz?

Corona virüsüne yakalandığı şüphesiyle test yaptıran genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin aynı gün içerisinde yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktı. 12 gündür karantinada olan şarkıcı, testlerin belirsizliğine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve şarkılarıyla çok konuşulan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki, bu sefer de sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

12 gün önce corona testi yaptıran Aleyna Tilki’nin sonucu pozitif çıktı. Ancak aynı gün yapılan bir diğer test negatif çıktı.

Testlerin belirsiz çıkmasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren şarkıcı “12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz” dedi.