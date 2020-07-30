The Sun gazetesinden Johnny Depp iddiası: O, kadın düşmanı ve umutsuz bir bağımlı

The Sun gazetesinden Johnny Depp iddiası: O, kadın düşmanı ve umutsuz bir bağımlı

Johnny Depp'in The Sun gazetesine, kendisi için 'eşini döven adam' tabirini kullandığı için açtığı iftira davası devam ediyor. The Sun gazetesinin avukatları mahkemede, Depp'in eski eşi Amber Heard'e uyguladığı iddia edilen saldırıların kadın düşmanlığından kaynaklandığını söyledi.

Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine açtığı iftira davasında söz bu kez gazetenin avukatlarındaydı. Londra Yüksek Mahkemesi’nde ifade veren gazete avukatı, Depp hakkında, “Yoğun kadın düşmanlığı, öfke nöbetlerine yol açan umutsuz bir bağımlı” tabirini kullandı.

57 yaşındaki aktörün açtığı davanın sonuna yaklaşılırken, verilen son ifadelerde gazeteyi temsil eden avukat Sarah Wass, Depp’i “Umutsuz bir bağımlı” olarak nitelendirdi ve aktörün madde bağımlılığı, kıskançlık ve öfkesinin onu partneri açısından tehlikeli kıldığını söyledi.

“GÜNEYLİ BEYEFENDİ KILIĞINDAN ÇOK UZAK BİRİ”

Avukat Wass, pazartesi günü mahkemeye katılmayan Depp’in eski eşi Heard’e saldırdığını ve ve kadınlara karşı aşağılayıcı bir dil kullandığını iddia etti. Wass ayrıca, aşırı uyuşturucu kullanımının kontrolsüz patalamalara yol açtığını ve aktörün bu esnada “Canavar” diye adlandırdığı başka bir kişiliğe dönüştüğünü söyledi.

Ünlü aktörün Heard ve diğer kadınlar hakkında, ‘fahişe’, ‘sürtük’ ya da ‘beş para etmez fahişe’ gibi hakaretler ettiği metin ve e-postaları örnek gösteren Wass, Depp’in mahkemeye benzemeye çalıştığını söylediği “Güneyli beyefendi” kılığından çok uzakta olduğunu belirtti.

“ONU YAKMADAN ÖNCE BOĞALIM”

Wass, 2013 yılında aktör Paul Bettany’ye gönderdiği mesajlardan da alıntı yaptı. Bahsi geçen mesajlarda Depp, Heard hakkında, “Onu yakmadan önce boğalım! Öldüğünden emin olmak için daha sonra yanmış cesedini yakacağım” diye yazdığı iddia edildi.

Gazetenin avukatı, kritik bir kanıt olarak tanımladığı ve Heard’ün 2013’te evlenmeden önce Depp’in uyuşturucu kullanımından kaynaklanan öfke nöbetlerine dair hislerini açıkladığı e-postadan satırları da okudu. Bu e-posta Heard tarafından Depp’e yazılmış, fakat ona gönderilmemişti.

Heard bu e-postada, “Bana tekrar tekrar vurdun. Hiç yapmaman gereken bir şeydi. Alkol ve uyuşturucu olmadan bunların hiçbiri olmazdı. HİÇBİRİ” şeklinde satırlar bulunuyor.

Ünlü aktör, Heard’e şiddet uyguladığına dair tüm suçlamaları reddediyor. Depp’in avukatı David Sherborne’un kendisinin son ifadesini sunmasından sonra kararın hemen verilmesi bekleniyor.