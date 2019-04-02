Tolga Karel çölde namaza durdu

Yaprak Dökümü dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakmış, ABD’ye yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, ABD’deki yeni hayatını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

“HER YER RABBİMİN EVİ”

Arizona Çölü’nde namaz kılarken çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Tolga Karel, ‘Çok içimden geldi Arizona'da namazımı kılmak istedim cami yok ama önemli değil inanan gönüllere her yer Rabbimin evi. Allah’ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım! Hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol’ notunu düştü.