Tolga’dan Mehmet Akif’e: Senin anan da herhalde…

Oyunculuk kariyerini bırakarak yurt dışında yaşamaya başlayan Mehmet Akif Alakurt geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve Türk kadınını aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı. Alakurt’un yaptığı bu paylaşım sonrasında tepkiler çığ gibi büyümüş ve özellikle sosyal medyada Alakurt’un bu sözlerine büyük tepki gelmişti. Mehmet Akif Alakurt sadece sosyal medya kullanıcıları tarafından değil ünlü kadın oyuncu ve sunucular tarafından da ağır bir şekilde eleştirildi ve psikolojik sorunları olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

DESTEK VERENLER DE ÇIKTI

Mehmet Akif Alakurt’un yazdıklarına Sevda Demirel gibi destek veren kadınlar da çıkarken özellikle magazin programları bu konuyu masaya yatırarak enine boyuna tartıştı. Ece Erken gibi isimler Alakurt’a destek veren kadınları yerden yere vururken hayatını yurt dışında sürdüren Tolga Karel’den çok sert bir paylaşım geldi. Amerika’da tır şoförlüğü yaparak hayatını kazanan Tolga Karel eski meslektaşıyla ilgili çok sert ifadeler kullandı ve yaptığı açıklamayı şu sözlerle eleştirdi: