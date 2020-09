Tövbeler Olsun 6. son bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 7. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Tövbeler Olsun dizisinin 6. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Güven Kıraç ve Erkan Can gibi isimlerin yer aldığı Tövbeler Olsun'un son bölümünde; Osman'ın ortaklığı kabul etmesiyle nihayet rahat bir nefes alan Namzet, eski ortağı ve can dostuyla arasında yepyeni bir sayfa açma yolunda kararlı. İşte Tövbeler Olsun 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

TÖVBELER OLSUN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman’ın ortaklığı kabul etmesiyle nihayet rahat bir nefes alan Namzet; eski ortağı ve can dostuyla arasında yepyeni bir sayfa açma yolunda kararlıdır. Bu defa her şeyi doğru yapmaya çalışacaktır. . Ortaklığı kabul eden Osman, Namzet’e karşı her zamankinden daha dikkatli olacaktır.

Buğra ve Aylin’in aşkı ise bu defa Latife ve Hülya’yı karşı karşıya getirecek; yılların öfkesiyle eski defterler açılacaktır. Nazmiye'nin konuşmalarından şüphelenen Cemre ise onun sakladığı büyük sırrı öğrenmeye çalışmaktadır. Latife ile işbirliği yapan Cemre, Nazmiye'nin büyük sırrını Namzet' in öğrenmesi için elinden geleni yapacaktır.

Osman, Buğra ve Aylin’in aşkını öğrenecek mi? Aylin’i bekleyen sürpriz ne? Namzet Nazmiye'nin sakladığı büyük sırrı sonunda öğrenecek mi?