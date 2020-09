Tövbeler Olsun dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

TÖVBELER OLSUN KONUSU

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin “hatme çiçeğim” diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can’ın yanı sıra Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

ERKAN CAN KİMDİR?

Erkan Can, 1 Kasım 1958’de Bursa’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başladı 1990 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu.

1992 yılında sevilen televizyon dizisi “Mahallenin Muhtarları“nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1993 yılında “Yalancı” adlı TRT’nin televizyon dizisinde rol aldı. 1998 yılında “Gemide” adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu. Aynı yıl 35. Antalya Film Şenliği‘nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü aldı. Aynı film ile 1999 yılında Ankara Film Festivali’nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

İlk evliliğini 1994’te oyuncu Süeda Çil ile yaptı ve 1998’de boşandı. 2001’de ise Azita Azer ile evlendi. Erkan Can’ın bu evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır.

Erkan Can, 1.70 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.

Ödülleri:



2007 – 12.Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007 – 26.İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007 – 1.Asya Pasifik Sinema Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007 – 13.Cinema Tut Ecan Geneva – En İyi Erkek Oyuncu

2006 – 43.Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu -Takva

2006 – 28.SİYAD Türk Sinema Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2004 – SİYAD Ödülleri- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Yazı-Tura

1999 -10.Orhan Arıburnu Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu – Gemide

1999 -11.Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Gemide

1998 -35.Antalya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Altın Portakal Ödülü – Gemide

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 tarihinde İstanbul Haseki'de doğmuştur. Abaza kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezundur. Güven Kıraç, 1986 yılından bu yana çeşitli tiyatrolarda oynadı. 2 yıl Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti.

Tiyatrodaki ilk profesyonel oyununa 1990 yılında Ahmet Uğurlu tarafından kurulan Karşı Tiyatro'da, Hamlet İki Orijinaline Beş Basar isimli oyun ile çıktı.

Kameralar karşısına ise ilk kez 1997 yılında yayınlanan Dostlar Pasajı adlı dizi ile çıkan Güven Kıraç, 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı.

Güven Kıraç, 1.65 metre boyunda, 73 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2011 – 22. Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Kavşak

2000 – 19. İstanbul Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu – Salkım Hanımın Taneleri

Güven Kıraç’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2006 – Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü – Oyun Atölyesi

2004 – Mucizeler Komedisi – MOS Yapım

2001 – Kahvede Şenlik Var – Misafir Oyuncular

1998 – Dolu DüŞün BoŞ Konuş – Oyun Atölyesi

1996 – Le Balkon – Tiyatro Stüdiyosu

1994 – Ağrı Dağı Efsanesi – Adana Devlet Tiyatrosu

1993 – İki Kalas Bir Heves – Adana Devlet Tiyatrosu

1993 – Sıkı Yönetim – Adana Devlet Tiyatrosu

1992 – Sokak Kızı İrma – Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatrosu

1987 – Büyük Miras – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Siz Ne Dersiniz – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Güven Kıraç’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Tövbeler Olsun (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler: Sazan Sarmalı (İhsan)(Sinema Filmi)

2018 – Müslüm (Plak Şirketi Sahibi)(Sinema Filmi)

2018 – Kafalar KarıŞık (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Asım)(TV Dizisi)

2018 – Payitaht Abdülhamid (Hafiye Vambery) (TV Dizisi)

2017 – Beginner (Taksici Faruk) (Sinema Filmi)

2016 – Boşa Giden Her Şey (İdris) (Kısa Film)

2016 – Familya (Casim Yeltekli) (TV Dizisi)

2016 – Boşa Giden Her Şey (İdris) (Kısa Film)

2015 – Şeytan Tüyü (Asım) (Sinema Filmi)

2015 – Kötü Kedi Şerafettin (Fare Rıza (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2014 – Kuzu (Muhtar) (Sinema Filmi)

2013 – Özür Dilerim (Selim) (Sinema Filmi)

2013 – Sev Beni (Amca) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Beni Böyle Sev (Nail) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Tren Şefi) (Sinema Filmi)

2012 – AŞkın Halleri (Osman) (TV Dizisi)

2011 – Mor MenekŞeler (Fakir Şükrü) (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (Müdür) (TV Dizisi)

2010 – Kavşak (Güven) (Sinema Filmi)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Başçavuş Selami) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Memduh Başgan) (TV Dizisi)

2010 – 180° – Wenn deine Welt plötzli… (Ahmed Özel) (Sinema Filmi)

2008 – 2011 – Sen Harikasın (Nüshet) (TV Dizisi)

2008 – Sarıkamış Beyaz Hüzün (Iğdırlı) (Sinema Filmi)

2008 – Kirpi (Tahir Yaman) (Sinema Filmi)

2007 – Yaşamın Kıyısında (Başkomiser) (Sinema Filmi)

2007 – Sünnet Davası (TV Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 – Tövbe (2) (Haşmet) (TV Filmi)

2006 – Taşların Sırrı (Abdi) (TV Dizisi)

2006 – Sınav (Rafet 69) (Sinema Filmi)

2006 – Gönül (Lütfü) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2006 – Babba (Sinema Filmi)

2005 – The Net 2.0 (Osman) (Sinema Filmi)

2005 – Takva (Rauf) (Sinema Filmi)

2005 – Kebab Connection (Mehmet) (Sinema Filmi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Pervane) (Sinema Filmi)

2004 – Zor Adam (Oktay Zoroğlu) (TV Filmi)

2004 – Simbiyotik (Sinema Filmi)

2004 – Mucizeler

2004 – Gönül Yarası (Mehmet) (Sinema Filmi)

2004 – Canım Benim (Yüksel Yılmaztürk) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Mimi) (Sinema Filmi)

2003 – YeŞilçam Denizi (TV Programı)

2003 – Peki Olur Şekerim (TV Filmi)

2003 – Duvara Karşı (Şeref) (Sinema Filmi)

2002 – Vaka-i Zaptiye (Hüsam) (TV Dizisi)

2002 – Merhaba Newyork (TV Dizisi)

2002 – Abdülhamit Düşerken (Cavit Bey) (Sinema Filmi)

2001 – Yeditepe İstanbul (Berber Remzi) (TV Dizisi)

2000 – Melek Karım (Avni) (TV Dizisi)

2000 – Lazeryum (TV Dizisi)

2000 – Hayat Bağları (Tevfik) (TV Dizisi)

2000 – Akasya Pasajı (Kırıktarak Cemal) (TV Dizisi)

1999 – Salkım Hanımın Taneleri (Bekir) (Sinema Filmi)

1999 – Evimiz Olacak mı? (Kamil) (TV Dizisi)

1999 – DuruŞma (Cavit) (Sinema Filmi)

1998 – Üçüncü Sayfa (Naci Taşdöğen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1998 – Laleli de Bir Azize (Aziz) (Sinema Filmi)

1998 – Gemide (Aziz) (Sinema Filmi)

1997 – Masumiyet (Yusuf) (Sinema Filmi)

1997 – Hiç Bana Sordun mu? (Pıs Pıs Güven) (TV Dizisi)

1997 – Dostlar Pasajı (Cemal) (TV Dizisi)