Tuba Büyüküstün: Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak?

Tuba Büyüküstün: Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak?

Oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan aşk haberine çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Büyüküstün, hakkında ortaya atılan eski eşinin de arkadaşı olan yönetmen Cevdet Mercan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasına ateş püskürdü.

Onur Saylak’tan boşandıktan sonra Umut Evirgen’le 3 yıl aşk yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

‘BEBEK’TE EL ELE APARTMANDAN ÇIKTILAR’ İDDİASI…

Oyuncu hakkında yapılan haberde Büyüküstün’ün, eski eşinin de arkadaşı olan yönetmen Cevdet Mercan ile yeni bir aşka yelken açtığı, eski eşi Onur Saylak’ın da arkadaşı olan yönetmenle el ele görüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre Büyüküstün ile Mercan Bebek’te bir apartmandan el ele çıkarken görüldü. Şeref Sözü dizisinin çekimleri için İzmir’e gitmeye hazırlanan Cevdet Mercan’ın başka bir sevgilisi olduğu da haberde yer aldı.

Bu haber güzel oyuncuyu isyan ettirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tuba Büyüküstün, haberin yer aldığı gazeteye şu sözlerle yüklendi:

“Sizin saygısızlığınızdan mütevellit bu hakkı kendimde görüyorum. Delirdiniz herhalde! Nereye saldıracağınızı şaşırdınız! Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak! Biraz bir göz atın vicdanınıza içinde bir şeyler kaldı mı diye… Çünkü vicdanın varsa insansındır”