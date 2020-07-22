Tuba Büyüküstün paylaştığı notla akıllarda soru işareti bıraktı

İşletmeci Umut Evirgen'le yaklaşık olarak 3 senelik ilişkisi sona eren oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yazdığı not akıllara soru işareti bıraktı. Büyüküstün, şu satırları kullandı; “Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?”

