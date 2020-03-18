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Tuba Ünsal: Evde ders yapmaya adapte olamıyorlar
Tuba Ünsal: Evde ders yapmaya adapte olamıyorlar
Tuba Ünsal, Corona virüsü dolayısıyla eğitim ve öğretim hayatına evlerinden devam etmek zorunda kalan çocukların bu konuya uyum sağlamakta zorlandıklarını söyledi.
Magazin 18 Mart 2020 - 13:54

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Corona virüsü önlemleri çerçevesinde evinde olan ve eğitimini uzaktan sürdürmek zorunda kalan kızıyla yaptığı bir görüşmeye ait fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ünsal bu karenin üzerine şunları yazdı:

“Evde ders yapmaya adapte olamıyorlar. Bugün diğer velilerle başka sistemler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Tüm sınıf ve öğretmen online olarak birlikte ders yapsalar? Biz de kendi yaratıcılık sınırlarımızı geliştiriyoruz”

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