Tuba Ünsal’dan dikkat çeken okul yorumu…

Eski manken Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından eski eşi Mirgün Cabas'la olan bir sohbetini paylaştı. Ünsal yaptığı paylaşımın üzerine okulların belirtilen tarihten daha ileride bir zamanda açılabileceğini düşündüğünü ekledi.

Okulların yüz yüze eğitime geçeceği tarih olarak 21 Eylül’ün açıklanmasının ardından çocuklarını bu ay sonunda okula göndermeye hazırlanan veliler arasında ilerleyen sürece dair planlama yapma ihtiyacı doğdu.

Tuba Ünsal da yapılan açıklama sonrasında eski eşi Mirgün Cabas ile yaptığı bir sohbeti, Instagram hesabı üzerinden paylaştı ve pek çok evde yaşanan kafa karışıklığının bir benzerinin kendi hayatında da yaşandığını gösterdi.

İkilinin arasında geçen diyalogda çocuklar için bir hoca tutma ihtiyacı duyabileceklerini konuştuklarını görüyoruz.

Ünsal, bu sohbetin ekran görüntüsü üzerine “Tüm velilere hayırlı uğurlu olsun, bence ocağa kadar açılmayacak gibi… Şimdi moral bozmayayım ben. Sevgi içimizde evlat kokusu…” notunu düştü.