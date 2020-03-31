Tuğçe Ersoy kimdir? Tuğçe Ersoy nereli ve kaç yaşında?

Tuğçe Ersoy, 1978 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Anadolu Efsaneleri: Kıyan Tepesi isimli sinema filmi ile geçen Tuğçe Ersoy hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tuğçe Ersoy nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Aydan karakterini canlandıran Tuğçe Ersoy hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Tuğçe Ersoy kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

TUĞÇE ERSOY KİMDİR?

Tuğçe Ersoy, 3 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Metin Ersoy'un kızı, aranjör ve prodüktör Emir Ersoy'un ise kız kardeşidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar The İmam, Plajda isimli sinema filmlerinin yanı sıra Hanımın Çiftliği, Ay Tutulması, Eşruhumun Eşzamanı, Kuş Dili, Yolun Sonu ve Anadolu Efsaneleri gibi projelerde de rol alan Tuğçe Ersoy, şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Aydan karakterine hayat vermektedir.

Tuğçe Ersoy'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Aydan) (TV Dizisi)

2019 – Yemin (TV Dizisi)

2016 – Adını Sen Koy (Jülide) (TV Dizisi)

2011-2012 – Sakarya Fırat (Zeliha) (TV Dizisi)

2011 – Ay Tutulması (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 – Eş Ruhumun Eş Zamanı (Sinema Filmi)

2009-2010 – Hanımın Çiftliği (Pakize) (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Ceyda) (Sinema Filmi)

2007 – Sır Gibi (Lale) (TV Dizisi)

2007 – Son Tercih (Nalan) (TV Dizisi)

2006 – Sev Kardeşim (Umut) (TV Dizisi)

2006 – Kuş Dili (Deniz) (TV Dizisi)

2005 – The İmam (Alime) (Sinema Filmi)

2005 – Yolun Sonu (TV Dizisi)

2005 – Yolun Sonu (TV Dizisi)

2004 – Anadolu Efsaneleri: Kıyan Tepesi (Sinema Filmi)