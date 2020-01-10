Tülin Yazkan kimdir? Tülin Yazkan nereli ve kaç yaşında?

Tülin Yazkan, 1991 doğumludur. Kameralar Karşısına ilk kez Yılanların Öcü dizisi ile geçen Tülin Yazkan hakkında merak edilenler haberimizde... Tülin Yazkan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterini canlandıran Tülin Yazkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tülin Yazkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TÜLİN YAZKAN KİMDİR?

Tülin Yazkan, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Yazkan daha sonra, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan, 1.62 metre boyunda, 45 kilo ve Balık burcudur.

Tülin Yazkan’ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Menekşe) (TV Dizisi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Merve’nin gençliği) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (İnci) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Öznur) (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (TV Dizisi)