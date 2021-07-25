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Turgay Yıldız’ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama

Geçirdiği kalp spazmının ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden tiyatrocu Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının ölümüyle ilgili iddialar sonrası kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 10:24, 25/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Turgay Yıldız’ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama

56 yaşındaki tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, 24 Haziran’da İstanbul’da geçirdiği kalp spazmı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara’ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yıldız, 22 Temmuz sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

“AŞIYLA İLGİSİ YOK”

Yıldız’ın ailesi Instagram’da yaptığı paylaşımda sanatçının vefatına neden olan hastalığın hikayesini anlattı ve  bazı iddialara cevap verdi.

Açıklamada, Turgay Yıldız’ın vefatının corona virüsü ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı öyküsü olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

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Ankara istanbul Kalp krizi Marmara Üniversitesi Sanat tiyatro Twitter
Yayınlanma Tarihi:09:48,