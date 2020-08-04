Tuvana Türkay şarkıcılığa alıştı

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Oyunculuğun yanı sıra müziğe de merak salan Türkay, sonbaharda yeni single çalışmasıyla sevenlerinin karşısında olacağını söyledi.

“Tatil sonrası artık yoğun bir tempoyla baş başayım” diyen Türkay, şöyle devam etti:

“Eylül, Ekim ayı gibi yeni single şarkım piyasaya çıkacak. Bir taraftan stüdyo çalışmalarımız devam ederken, diğer bir yandan da dizi ve sinema filmi için görüşmeler devam ediyor. Gelen oldukça çok senaryo var. Fırsat buldukça okuyorum ve onları değerlendiriyorum. Corona virüse rağmen önlemlerimi alıp enerjimi en üst seviye de tutuyorum.”