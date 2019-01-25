TV8 yayın akışı: Kızım bugün yayınlanacak mı? İşte Kızım yeni bölüm fragmanları…

Kızım yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek sorusu dizilerin üç hafta ara vermesinin ardından izleyiciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki Kızım bu akşam TV8 yayın akışında var mı? Kızım yeni bölüm fragmanları yayınlandı mı? İşte TV8 yayın akışı...

KIZIM 16. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



KIZIM 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KIZIM BU AKŞAM VAR MI?

Kızım yeni bölüm bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Demir, Uğur’u arar. Ona DNA testinin sonucunu aldığını söyler. Uğur test sonucunun ne olduğunu sorunca, Demir Öykü’nün kendi kızı olduğunu söyler. Uğur çok sevinmiştir. Candan, yeni evine taşınır. Eşyaları boşaltırken siniri tepesindedir. Gözyaşlarına hakim olamaz. İşi gücü bırakıp evden çıkar ve Demir’in evine gider.

TV8 YAYIN AKIŞI

15:00

Yemekteyiz

Yarışma

20:00

Kızım / Yeni Bölüm

Dizi

23:15

Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm

Program

01:15

Yemekteyiz

Yarışma

CANDAN DEMİR’İN HIRSIZ OLDUĞUNU BİLİYOR

Kapıyı açan Demir Candan’ın yüzündeki ifadeden bir şeyler olduğunu fark eder. Ona neyin var deyince Candan onun hırsız olduğunu bildiğini söyler. Bu sırada uyumakta olan Öykü yanlarına gelir. Öykü neler olduğunu sorunca cevap veremezler. Bir şey olmadığını söyleyerek onu odasına gönderirler. Öykü odasına gittikten sonra Candan sabah okula gittikten sonra bu konuyu konuşacaklarını söyleyerek evden ayrılır.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

Sabah kahvaltıda Demir’in avukatı arayarak 2. duruşma için bilgilendirme yapar. Öykü, konuşmaları duyunca kimin aradığını sorar. Demir gerçeği anlatır. Öykü, duruşmada hakime neler söyleyeceğini bildiğini söyler. Demir Öykü’yü okula bırakır. Bu sırada Asu onu arar. Kermes için ne yapması gerektiğini sorar.

UĞUR TÜM GERÇEKLERİ CANDAN’A ANLATIYOR

Uğur Candan’ın dükkanına gelir. Candan, onu görünce kovar. Uğur, ondan beş dakika ayırmasını söyler. Uğur, Demir ve kendisi ile ilgili bütün gerçekleri anlatır. Artık bu işleri yapmadıklarını, onun evini soyma fikrinin de kendisinin olduğunu anlatır. Demir’in hayatına Öykü ve Candan’ın girmesinden sonra nasıl değiştiğini anlatmaya çalışır. Demir ile ilgili gerçekleri anlatan Cemal’in de kendilerinden farkı olmadığını, onun da hırsız olduğunu hatta hapisten yeni çıktığını söyler.