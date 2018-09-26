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TV8 yayın akışı: Kızım dizisi bu akşam neden yok? Kızım yeni bölüm ne zaman?
TV8 yayın akışı: Kızım dizisi bu akşam neden yok? Kızım yeni bölüm ne zaman?
TV 8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisi bu akşam yayın akışında yok. Dizinin takipçileri Kızım neden yok? Kızım dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediyor. TV8 Kızım dizisinin yayın akışında bu akşam neden olmadığını açıkladı.
Magazin 26 Eylül 2018 - 15:02

Ekranların sevilen küçük yıldızı Beren Gökyıldız’ın başrol olduğu Kızım dizisi bu akşam neden yok? sorusunun yanıtını TV 8 Twitter üzerinden verdi. Yayın günü değişen dizi Kızım’ın yeni bölümü 28 Eylül Cuma günü yayınlanacak. TV8 yayın akışında yer alan bilgilere göre Kızım yeni bölüm yerine eski bir bölüm yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

11:45

Bugün Düğünümüz Var / Yeni Bölüm
Yarışma

14:00

Gerçeğin Peşinde / Canlı
Program

16:00

Yemekteyiz / Yeni Bölüm
Yarışma

19:15

Oynat Bakalım
Program

20:00

Kızım
Dizi

00:15

Yemekteyiz
Program

02:15

Bugün Düğünümüz Var
Yarışma

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.

KÄ±zÄ±m dizisinin yeni fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±! KÄ±zÄ±m dizisi ne zaman baÅlÄ±yor? Konusu ne?

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

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