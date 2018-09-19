Ufak Tefek Cinayetler ön izleme yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ufak Tefek Cinayetler 33. Bölüm izle

Ufak Tefek Cinayetler 33. bölümde Edip cinayeti sonrası hesaplaşmalar başlıyor. 34. yeni bölümde; Oya, Edip’i cinayetini üstlendi ancak olayın kaza olduğuna kanaat getirildi. Oya her şeyi polise anlatacağını söyledi. Dizi geçmiş günlerde yaşananların anlatılması ile start verdi. Haberimizden Ufak Tefek Cinayetler 33. Bölüm izleme sayfasına ulaşabilirsiniz. Peki, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm özeti ve yayınlanan önizleme...

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Ufak Tefek Cinayetler dizisi biter bitmez 34. yeni bölümden ilk görüntü geldi. Ufak Tefek Cinayetler yayınlanan 33. son bölümde; Oya ile Serhan'ın bebeği dünyaya geldi. El Turko lakaplı Kerim, diziye dahil olup Oya ile samimiyetini ilerletti. Üstelik güç gösterileri ile ünlü Merve'ye de dişli bir rakip oldu. Pelin, Taylan ile eski arkadaşı Emre'nin Sarmaşık'a taşınması ile büyük şok yaşadı. Bir şok da Arzu'ya geldi. Yan komşusu olan Emre'nin nişanlısının Burcu olduğunu öğrendi. Ayrıca polis cinayetleri aydınlatmak için Sarmaşık ahalisini sorguya aldı. Sorguda Elif Işık'ın cinayeti ve Edip'in ölümü soruldu. Edip'in öldüğü gün odada neler oldu? Kim odadan ne zaman çıktı? O gün odada olan belki de Edip'in ölümüne tanık olanlar işte bu sorulara yanıt verdi. Peki dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ufak Tefek Cinayetler dizisi son bölümde neler yaşandığını ve 34. yeni bölümde cevap bekleyen soruları haberimizden bulabilirsiniz. İşte 33. bölüm ön izleme linki…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ



MERVE'NİN ESKİ SEVGİLİSİ: EL TURCO

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda Kerim Adil Sağlam karakteri Sarmaşık'a taşınır. El turco lakaplı Kerim bekar, çocuksuz ve et imparatoru olarak tanıtılıyor. Ayrıca acımasız biri olduğu da söyleniyor. Sarmaşık'ta herkesin çekinerek yaklaştığı Kerim'in karanlık hayatı gelecek bölümlerde çokça yer alacağa benziyor. Daha ilk bölümden Merve'nin önüne taş koymaya başladı bile. Çünkü Merve onun eski sevgilisidir ve onu yarı yolda bırakmıştır.

PELİN'İ PANİKLETEN İSİM: EMRE

Sarmaşık'ın yeni isimlerinden Emre'nin adını duyan Pelin büyük panik yaşıyor.

Emre armatör ve varlıklı bir aileden geliyor. Ayrıca Pelin ile Taylan'ın üniversiteden arkadaşı. Olaylı bir boşanma gerçekleştirilen Emre de Sarmaşık'a taşınıyor. Arzu'nun yan villasına taşınan Emre'nin nişanlısı ise de Burcu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Oya, Merve, Pelin ve Arzu yeni sezonda kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ancak bu sefer işin içine polis de girdi.

34. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMAN

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

“Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri” sloganıyla yeni sezona başlayan dizide 33. Son bölümde şunlar yaşandı; Edip'in cinayeti sonrası sorgulamalar başladı. Oya suçu üstlendi ve Edip'i öldürdüğü söyledi. Hakim Oya'nın tutuklanmasına karar verdi. Ancak yapılan incelemelerde olayın kaza olduğuna kanaat getirildi. Oya serbest bırakıldı ‘Size her şeyi anlatacağım' diyerek polise ifade vermeye başladı. Sarmaşık davası yeniden açıldı. Çünkü Elif Işık'ın partide olduğu ve zehirlenerek öldüğü anlaşıldı

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜM İZLE

MERVE OYA İLE SERHAN'IN BEBEĞİNİ ÖĞRENDİ

Merve Serhan'ı Mila ile tehdit ederek boşanmaktan vazgeçirdi. Elinde Oya ile ilgili kanıtlar olduğu için Serhan karşı koyamadı. Londra'dan dönen Merve Oya'nın Sarmaşık'ta olduğunu öğrenince kapısına dayandı. Merve Oya'ya suçlamalarla saldırırken bir bebek sesi duyuldu. Merve, Oya ile Serhan'ın bebeğini bu şekilde öğrendi. Merve her zaman ki gibi gardını düşürmeden Sarmaşık'a geri döndü.

OYA İLE SERHAN'IN BEBEĞİNİN ADI DENİZ OLDU

Oya Serhan ile doğum sonrası hastanede karşılaştı ama yine gururundan ödün vermiyordu. Oya ile Serhan'ın bebeklerinin adı Deniz oldu ve Serhan bebeği ile tanıştı.

KERİM İLE OYA KARŞILAŞIYOR

Diğer yandan, El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam ile Oya, Edip'in mezarında karşılaştı Kerin Adil, Edip'in öğrencisi olduğunu söyledi. Edip'in anısına Oya ile samimiyetini de ilerletiyor.

BURCU, ARZU'YA KOMŞU OLUYOR

Pelin ile Taylan'ın üniversite arkadaşı Emre Arzu'nun yan komşusu oluyor. Üstelik Emre ile beraber nişanlısı Burcu da geliyor. Bir yanda Arzu ve ailesinin mutlu aile tablosu diğer yanda aldatıldığı kadın Burcu ile yeni bir adam..

SARMAŞIK'TA İFADE VAKTİ

Polis harekete geçti ve Elif Işık cinayetinde adı geçenleri emniyete ifadeye topladı. İfadeler alınırken Burcu zehirlenme olayını öğrenince kendi koyduğu zehrin Elif Işık'ı öldürdüğünü öğrenir. Ayrıca Pelin o günü hatırlar. Çünkü zehri Burcu için kullanmak istemiştir. Merve ifade verirken Elif'i tanımadığını söyler. İfade verenler arasında Oya, Serhan, Mehmet. dışında doğruyu söyleyen olmaz.

EDİP'İN CİNAYET GÜNÜ O ODADA KİM VARDI?

Sorguda Edip'in cinayet günü de konu olur. O gün o odada kanaması başlayan Merve ilk odadan çıkan olur. Ardından Pelin ile Taylan çıkar. Sonrasında ise Mehmet ile Arzu. Merve'nin anlatımına göre en son da Merve ile Serhan çıktı. Ancak sonrasında neler olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Serhan Oya'ya bakmak için banyoyu kontrol ettiğini ama Oya'nın orada olmadığını söyledi. Aslında Oya'nın o sırada odasında olduğu ve çığlık seslerini duyduğu görülüyor.

Polis ifadelerin birebir aynı olmasından şüphelenir. Verilen ifadelerin hazırlanılmış olduğunu düşünür. Anlatılan ifadelerde bir tek Oya'nın hikayesi ayrı olarak kabul ediliyor. Çünkü odadan en erken çıkan odur.

KERİM SAĞLAM İLE SERHAN KARŞI KARŞIYA

Serhan eskiden beri gittiği Mehveş hanımların çiftliğinin Kerim Sağlam'a olan borçlar nedeniyle satılacağını öğrenir. Kerim Sağlam'a yeri satın almak için gider. Ancak Kerim Oya'dan söz edince işler değişir.

MERVE'NİN ‘HOŞBULDUM' PARTİSİ

Merve Sarmaşık'a dönüşün bir parti ile kutlar. Herkes oradadır. Tüm eski düşmanlar karşı karşıya gelir. Merve, partide gördüğü Kerim Sağlam'ı tanımadığını söyler. Ama aslında çok iyi tanıyordur. Çünkü ikisinin üniversiteyken ilişkileri vardır. Merve, Kerim'in ailesi iflas ettiği için Serhan'ı seçmiştir.

ELİF IŞIK'IN CİNAYETİNİ BAŞKASI ÜSTLENDİ

Polise teslim olan bir isim Elif Işık'ı öldürdüğünü söyler. Polis durumun farkındadır. Eğer katil bulunursa cinayet dosyasının kapatılacağı bilindiği için sözde katili tutanın kim olduğu aranmaya başlar. Teslim olan kişi birinin bahçıvanı çıkar. Polis harekete geçer ve Serhan’ı gözaltına alır.