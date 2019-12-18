Ufuk Şen kimdir? Ufuk Şen nereli ve kaç yaşında?

Ufuk Şen, 1980 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Gurbet Kadını dizisi ile gerçekleştiren Ufuk Şen hakkında merak edilenler haberimizde... Ufuk Şen nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Hasan Alpan karakterini canlandıran Ufuk Şen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ufuk Şen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

UFUK ŞEN KİMDİR?

Ufuk Şen, 28 Nisan 1980 tarihide Bursa’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Yugoslavya göçmeni olan Ufuk Şen anne tarafından ise aslen Artvin'lidir. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kameralar karşısına ilk kez 2003 yılında yayınlanan Gurbet Kadını dizisinde canlandırdığı Cezmi karakteri ile geçen Ufuk Şen; Büyük Buluşma, Yabancı Damat, Beşinci Boyut, Arka Sokaklar, Doktorlar, Taş Yastık, Tek Türkiye, Paramparça, Ölümüne Sevdalar, Azap Yolu, Görgüsüzler, Ayrılık, Şefkat Tepe, Mahmut ile Meryem, Ammar: Cin Tarikatı, Karagül, Küçük Gelin ve Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Hasan karakterine hayat veren Ufuk Şen, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

Ufuk Şen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (Hasan) (TV Dizisi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Kudret) (TV Dizisi)

2016 – Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler (Talip) (Sinema Filmi)

2015 – Küçük Gelin (Devran) (TV Dizisi)

2015 – Karagül (TV Dizisi)

2010-2014 – Şevkat Tepe (Baran) (TV Dizisi)

2013 – Ammar: Cin Tarikatı (Mustafa)

2012 – Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)

2010 – Paramparça (Ali Süren) (Sinema Filmi)

2009 – Ayrılık (2) (Riyad) (TV Dizisi)

2007 – Tek Türkiye (Botan) (TV Dizisi)

2007 – Taş Yastık (Sinema Filmi)

2008 – Doktorlar (Seyfi) (TV Dizisi)

2006-2014 – Arka Sokaklar (Candaş) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (TV Dizisi)

2004-2005 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2003 – Gurbat Kadını (Cezmi) (TV Dizisi)