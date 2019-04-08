Ümit Besen’den elektrogitar şov

Arabesk ve fantezi müziğinin usta yorumcusu Ümit Besen, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Merit Lefkoşa Hotel'de sahne aldı. Yoğun ilgi üzerine cuma ve cumartesi gecesi olmak üzere iki gün üst üste hayranlarının karşısına çıkan Ümit Besen, uzun sure unutulamayacak bir performansa imza attı.

Hayranlarının alkışları arasında sahneye çıkan Ümit Besen, 'Nikah Masası', ‘Islak Mendil', ‘Okul Yolu', ‘İntizar' ve ‘Hangimiz Sevmedik' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Her iki konser de, eşsiz müzik ziyafetine sahne olurken, Ümit Besen sahnelediği elektrogitar şov ile büyük alkış aldı. Kuzey Kıbrıs'ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ümit Besen, yaklaşık iki saat süren performansları sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İstek parçaların hiç birini de geri çevirmedi.

