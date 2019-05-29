Ünlü isimler engelli çocuklarla bir araya geldi
Oyuncu ve eğitmen Mustafa Öz ve Atlıtur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği Başkanı Alp Arslan'ın organizatörlüğünde düzenlenen ‘Engellilere Atla Terapi ve İftar Yemeği'nde, oyuncu Wilma Elles ve Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Separinder Derneği'nden engelli çocuklarla ve aileleri ile bir araya geldi.Öz, etkinliğe katılan engelli çocuklara atla terapi eğitimi verdi.
Mustafa Öz, “Atlar, engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynuyor ve terapi olarak hayata geçirilen bu yöntem, engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin ve fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.
Engelli çocuklar düzenlenen etkinlik aileleriyle birlikte atla terapi eğitimi aldı.