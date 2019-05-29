Ünlü isimler engelli çocuklarla bir araya geldi

Ünlü isimlere sinema filmi sahneleri için özel silah ve dövüş eğitimi veren emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Öz etkinliğe katılan engelli çocuklara atla terapi ve sanatçılara ise ata biniciliği eğitimi verdi.

Oyuncu ve eğitmen Mustafa Öz ve Atlıtur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği Başkanı Alp Arslan'ın organizatörlüğünde düzenlenen ‘Engellilere Atla Terapi ve İftar Yemeği'nde, oyuncu Wilma Elles ve Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Separinder Derneği'nden engelli çocuklarla ve aileleri ile bir araya geldi.Öz, etkinliğe katılan engelli çocuklara atla terapi eğitimi verdi.

Mustafa Öz, “Atlar, engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynuyor ve terapi olarak hayata geçirilen bu yöntem, engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin ve fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Engelli çocuklar düzenlenen etkinlik aileleriyle birlikte atla terapi eğitimi aldı.

