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Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet bugün 97 yaşında. Corona virüsü nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamasa da Türkiye'nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu. Sosyal medyada da ünlü isimler bu önemli günle ilgili mesajlar paylaştı.
Magazin 29 Ekim 2020 - 11:09

İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları:

Birce Akalay: Bu hayatta öğrendiğim ne varsa hep onun ışığında, açtığı yolda, gösterdiği hedefte gerçekleşti. Onun dünya görüşüne müteşekkirim. İyi ki, iyi ki bir Cumhuriyet kadınıyım. En büyük bayramımız kutlu olsun.

Oyuncu Birce Akalay

Cem Yılmaz: Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun

Komedyen Cem Yılmaz

Şevket Çoruh: Yaşasın Cumhuriyet.

Oyuncu Şevket Çoruh

Pınar Altuğ Atacan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygı, özlem ve minnetle…

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan

Burcu Esmersoy: Ne güzel bir bayram! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu oldu.

Sunucu Burcu Esmersoy

Mustafa Sandal: Ebediyen yarını dört gözle beklemeye devam edeceğiz Atam! Minnet ve saygıyla.

Şarkıcı Mustafa Sandal

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Son güncelleme: 11:10 - 29.10.2020