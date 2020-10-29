Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet bugün 97 yaşında. Corona virüsü nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamasa da Türkiye'nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu. Sosyal medyada da ünlü isimler bu önemli günle ilgili mesajlar paylaştı.

İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları:

Birce Akalay: Bu hayatta öğrendiğim ne varsa hep onun ışığında, açtığı yolda, gösterdiği hedefte gerçekleşti. Onun dünya görüşüne müteşekkirim. İyi ki, iyi ki bir Cumhuriyet kadınıyım. En büyük bayramımız kutlu olsun.

Cem Yılmaz: Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun

Şevket Çoruh: Yaşasın Cumhuriyet.

Pınar Altuğ Atacan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygı, özlem ve minnetle…

Burcu Esmersoy: Ne güzel bir bayram! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu oldu.

Mustafa Sandal: Ebediyen yarını dört gözle beklemeye devam edeceğiz Atam! Minnet ve saygıyla.