Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları:
Birce Akalay: Bu hayatta öğrendiğim ne varsa hep onun ışığında, açtığı yolda, gösterdiği hedefte gerçekleşti. Onun dünya görüşüne müteşekkirim. İyi ki, iyi ki bir Cumhuriyet kadınıyım. En büyük bayramımız kutlu olsun.
Cem Yılmaz: Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun
Şevket Çoruh: Yaşasın Cumhuriyet.
Pınar Altuğ Atacan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygı, özlem ve minnetle…
Burcu Esmersoy: Ne güzel bir bayram! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu oldu.
Mustafa Sandal: Ebediyen yarını dört gözle beklemeye devam edeceğiz Atam! Minnet ve saygıyla.