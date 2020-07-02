Ünlü isimlerden Ozan Güven’den şiddet gören Deniz Bulutsuz’a destek mesajları

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvuran Deniz Bulutsuz hakkında, "Kalbim parçalandı, yalnız değilsin" mesajını paylaştı. Şarkıcı Sıla ise "Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım" diyerek Bulutsuz'a destek oldu.

Berrak Tüzünataç, Deniz Bulut’un yalnız olmadığını belirterek, şöyle dedi: “Fotoğrafını gördüm Deniz, kalbim parçalandı. Ne yaşanmış olursa olsun, şiddeti aklayamaz – şiddetin bir bahanesi olamaz. Sana ve varlığına saldırılan her kadına, her zaman elimden geldiğince yalnız olmadığını hatırlatmaya çalışacağım. Yalnız değilsin, yalnız değiliz.”



Daha önce Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvuran Sıla da konuya sessiz kalmadı. Sıla, “Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım. #DenizBulutsuz #KadinaSiddeteHayir” tweet’ini attı.

Kaan Sekban ve Gözde Mutluer de konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan isimler arasındaydı…



Hadise Ozan Güven’e sert çıktı! ‘Eziksiniz…’ Ünlü şarkıcı açıklamasında “Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz. Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz ama ne olursa olsun kadına el kaldıramazsın” dedi.

