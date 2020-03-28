Ünlü model Maria Liman karantina için ilanla arkadaş arıyor

Rus model Maria Liman, corona virüsü nedeniyle evde kalınca ilginç bir paylaşımda bulundu. Liman, sosyal izolasyonunda kendisine 3 ay eşlik edecek birini aradığını söyledi.

Dünya Kupası’ndan sonra Londra’ya taşınan Liman, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle evinden dışarı çıkmazken, karantinada kendisine eşlik edecek bir ev partneri aradığını söyledi.

“CESUR VE YAKIŞIKLI OLMASI TERCİHİM”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Corona virüsü bulaşmamış, sevimli bir ev partneri arıyorum. Önümüzdeki 3 ay birlikte izole olmak ve eğlenmek için. Cesur ve yakışıklı bir adam olması tercihim” ifadelerini kullanan Maria Liman, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

UYUYAN GÜZEL GÖNDERMESİ

Paylaşımlarına devam eden güzel model, “Uyuyan güzel, prensini bekliyor. Virüsü yenip beni kurtaracak bu cesur, yakışıklı adam nerede? Lütfen virüsün yok olması için çalışmaları hızlandırın. Bir ay önce stoklamak için aldığım tüm malzemeler birkaç gün içinde bitecek” şeklinde konuştu.