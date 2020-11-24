Ünlü oyuncu Emily Atack’tan şaşırtan itiraf: Evli çiftle ilişkim vardı

Ünlü İngiliz oyuncu Emily Atack, kendi adını taşıyan televizyon programında şaşırtan itiraflarda bulundu. Atack, "Evli bir çiftle ilişkim vardı. Bana aşık olduklarında zor ayrıldım" dedi.

İngiltere’de yaptığı sıra dışı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Emily Atack, çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi.

The Inbetweeners dizisiyle üne kavuşan 30 yaşındaki oyuncu, ITV2 kanalında yayınlanmaya başlayan programı The Emily Atack Show’da gündem yaratan itiraflarda bulundu.

Atack, bir dönem evli bir çiftle ilişkisi olduğunu itiraf ederken, bunun sandığından çok daha zor bir durum olduğunu söyledi. Atack ilk olarak ismini vermediği adamla tanıştığını belirtirken, “Bir barda tanıştık ve daha sonra aramızda bir şeyler yaşandı.

Flört etmeye ve mesajlaşmaya devam ettik. Bir süre sonra bana evli olduğunu ancak eşiyle açık bir ilişki yaşadıklarını ve onun da benimle tanışmak istediğini söyledi” dedi.

‘DAHA ÇOK CEZBETTİ’



Atack, devamındaki süreci ise şöyle anlattı:

Birçok insan için bu kırmızı bayrak anlamına gelir. Ancak bu bir boğa gibi beni daha da cezbetti. İkisi de bana aşık olana kadar her şey çok eğlenceliydi.

Sonra onları karşıma aldım, ‘Çocuklar sizin çözmeniz gereken sorunlar var ve benimle birlikte olmak bunları halletmeyecek. Birbirinizle konuşmalısınız’ dedim. Birinden ayrılmanın zor olduğunu düşünürsünüz. Bir de iki kişiyi deneyin.”