Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’dan şaşırtan cinsel ilişki itirafı: Bana her şeyi o öğretti

ABD’li ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, yakın arkadaşı Rob Lowe’un podcast programına konuk oldu.

47 yaşındaki Paltrow programda hayranlarını şaşırtan itiraflarda bulundu. Lowe’un eşi Sheryl Berkoff’la 1980’li yıllarda tanıştıklarını anlatan ünlü oyuncu, aralarında geçenleri ilk kez anlattı.

Berkoff’un makyaj sanatçısı olduğunu ve annesi Blythe Danner’ın film çekimleri sırasında samimi olduklarını belirten Paltrow, “Tanıştığımız andan itibaren ona bayıldım. Her şeyden önce Keanu Reeves’le çıkıyordu ve ben ona hayrandım. Çok havalıydı, benimle beraber karavanın arkasında gizlice sigara içmeye gelirdi” dedi.

Ardından daha özel bir sır veren Paltrow, “Bana nasıl oral seks yapılacağını Sheryl öğretti. Ona hayran oldum. Tanıdığım en havalı kız olduğunu düşünüyordum” ifadelerini kullandı.