Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye’deki yatında ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yatta eşi Denise Mitchell ile birlikte yaşayan dünyaca ünlü aktör Mike Mitchell'in dün akşam teknede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Mitchell'in cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Mitchell’in menajeri ise uluslararası yayın organı TMZ’ye yaptığı açıklamada, aktör ve vücut geliştirme sporcusu Mitchell'in cuma günü Türkiye’de bir teknede öldüğünü söyledi.

Menajeri, “İnanması çok güçtü… Yönettiğimiz uluslararası bir aktörün, dürüst bir insanın, gerçek bir aktörün, gerçek bir dostun, sevgili dostumun ani ölümü bizi derinden üzdü. Müdürünüz olmaktan onur duyarım. Eşinize, sevgili Denise Mitchell’e ve çocuklarınıza sabırlar dilerim. Sizi tanımak ve dostluğunuzu kazanmak paha biçilemez. Işıklar içinde uyuyun. RIP” ifadelerini kullandı.

AYLAN BEBEK’İN YAŞADIKLARINI KONU ALAN FİLMDE OYNAMIŞTI

Mike Mitchell, geçtiğimiz yıl Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen hikayelerini anlatan ‘Mendilim Kekik Kokuyor’ isimli filmde Wilma Elles ve Mehmet Çevik gibi isimlerle boy göstermişti.

Mitchell, Suriye’deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Bebek’in yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Mike Mitchell, 2006’da 5. World Fitness şampiyonluğunu kazandıktan sonrada ciddi bir kalp krizi geçirmiş ve ölümden dönmüştü.