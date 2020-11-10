Ünlülerden 10 Kasım mesajları (Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında anılıyor)
İşte ünlü isimlerin 10 Kasım’a dair hisleri:
Cem Yılmaz: Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk… Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyet’ini sevene…
Demet Akbağ: Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla… Ruhun şad olsun Ata’m, izindeyiz.
Tarkan: 10 Kasım 1938… Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz…
Doğa Rutkay: Liderim, ulu önderim… Gazi Musatafa Kemal… Hasretle… Saygıyla anıyorum… İlelebet!
Pınar Altuğ: Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata’m…
Gülşen: 10 Kasım… Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle…
Ata Demirer: Zarafetin yeter paşam. Yüreğimizde yaşıyor.