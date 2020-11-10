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Ünlülerden 10 Kasım mesajları (Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında anılıyor)
Ünlülerden 10 Kasım mesajları (Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında anılıyor)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar ve fotoğraflar yayınlıyor...
Magazin 10 Kasım 2020 - 09:33

İşte ünlü isimlerin 10 Kasım’a dair hisleri:

Cem Yılmaz: Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk… Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyet’ini sevene…

Demet Akbağ: Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla… Ruhun şad olsun Ata’m, izindeyiz.

Tarkan: 10 Kasım 1938… Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz…

Doğa Rutkay: Liderim, ulu önderim… Gazi Musatafa Kemal… Hasretle… Saygıyla anıyorum… İlelebet!

Pınar Altuğ: Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata’m…

Gülşen: 10 Kasım… Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle…

Ata Demirer: Zarafetin yeter paşam. Yüreğimizde yaşıyor.

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Son güncelleme: 09:35 - 10.11.2020