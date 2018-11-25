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Usta sanatçı Alâeddin Yavaşça, hastaneye kaldırıldı
Usta sanatçı Alâeddin Yavaşça, hastaneye kaldırıldı
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, devlet sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın hastaneye kaldırıldığını sosyal medya sayfasından duyurdu ve efsane sanatçı için dua istedi.
Magazin 25 Kasım 2018 - 14:47

Onur Akay, sosyal medya sayfasından konservatuvar hocası olan Alâeddin Yavaşça için dua istedi. Akay, “Öğrencisi olmaktan dolayı çok mutlu olduğum Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın, 2006 yılında bacağı kırılmıştı ve mezun olacağımız yıl bizi başka bir hocaya bırakmadı. Evinde derslere devam ettik. Şu an 92 yaşında olan hocamız hastanede ve kalça kırığı ameliyatı oldu. Yaşayan en büyük bestekâr için dualarınızı bekliyorum.” ifadelerini kullandı ve  Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın, evinde çekilmiş olan bir fotoğrafını paylaştı.
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