Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil’den haber var

Bir kız arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ve güneşli havanın tadını Markalar Sokağı’nda bulunan bir mekanda çıkaran Yasmin Erbil, daha sonra alışveriş merkezine girerek akşam saatlerine kadar alışveriş turu attı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu. Sağlık durumunun git gide düzeldiğini söyleyen Yasmin, “Mesela bugün ilk defa tantuni yedi” dedi.

