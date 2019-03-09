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Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil’den haber var
Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil’den haber var
Ünlü oyuncu, şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Erbil, uzun süredir tedavi gören babasının sağlık durumuyla alakalı açıklamada bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 9 Mart 2019 - 10:19

Bir kız arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ve güneşli havanın tadını Markalar Sokağı’nda bulunan bir mekanda çıkaran Yasmin Erbil, daha sonra alışveriş merkezine girerek akşam saatlerine kadar alışveriş turu attı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu. Sağlık durumunun git gide düzeldiğini söyleyen Yasmin, “Mesela bugün ilk defa tantuni yedi” dedi.

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