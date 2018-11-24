Ve Şükran Ovalı fragmanda göründü! Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hangi rolü canlandıracak?

Ufak Tefek Cinayetler’e sürpriz bir oyuncu dahil oldu. Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’le evlenen Şükran Ovalı hamilelikle beraber setlere ara vermişti. Oyuncu Şükran Ovalı doğum sonrası 2. sezonuna devam eden Ufak Tefek Cinayet’ler dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fragmanda da kendini gösteren Ovalı sürpriz bir karaktere hayat verecek.

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Geçtiğimiz Ağustos ayında anne olan Şükran Ovalı setlere döndü. Star TV'nin iddialı yapımı Ufak Tefek Cinayetler'de Şebnem Aksak rolünü canlandıracak olan Şükran Ovalı'nın konuk oyuncu olacağı konuşuluyor. Aksak ailesinin bir üyesi olan Şebnem'in Serhan'ın kardeşi olup olmadığı merak ediliyor. Aksak ailesi çocuklarını sevgisiz büyüten bir aile. Serhan da bu yüzden çok zor bir çocukluk geçirmiş. Serhan, Oya'dan erkek çocuk sahibi olunca annesi tarafından sevgilisi Oya bir anda kıymete binmişti. Merve'nin ise pabucu dama atılmıştı. Merve'nin boşanmaya yanaşmasıyla Şebnem Aksak da ortaya çıktı. Şebnem'in senaryoya nasıl yön vereceği merak ediliyor.

İŞTE ŞÜKRAN OVALI'NIN EKRANDA GÖRÜNDÜĞÜ O FRAGMAN