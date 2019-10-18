Vedat Erincin kimdir? Vedat Erincin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Harun karakterini canlandıran Vedat Erincin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Vedat Erincin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

VEDAT ERİNCİN KİMDİR?

Vedat Erincin, 1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1973 yılında AÇOK’ta (Anadolu Çocuk Oyunları Kolu) Ümit Denizer, Turgut Denizer ve Cemal Ünlü’den tiyatroyu öğrenmeye başladı. AÇOK’un Mor Gezegen, Ferhat ile Şirin, Julius Sezar, Eşek Arıları oyunlarında rol aldı. Üsküdar Halkevi’nde tiyatro çalışmalarına katıldı. 1978 yılında Almanya’ya gitti. Uzun yıllar Tekstil Mühendisliği okudu.

1986 yılında yaşamını sadece tiyatrodan kazanmaya başladı. 1991 yılına kadar Köln Arkadaş Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında yer aldı. 1991 yılında Meray Ülgen, Barbara Krott ve Lilay Erincin’le Wupper Tiyatrosu’nu kurdu. Çok sayıda çocuk ve yetişkinler için hazırlanan iki dilde ve Almanca oyunlarda, oyuncu, yazar, yönetmen olarak görev aldı. Gençler için workshop’lar hazırladı ve katıldı. 2003-2006 yıllarında yeniden Arkadaş Tiyatrosu’nda Engin Akçelik’le beraber oyuncu, yönetmen, yazar ve yönetici olarak çok sayıda oyun ve projeye katıldı. 2008 yılına kadar Schauspielhaus Wuppertal, Oberhausen, Hagen, Bonn, Tiyatrom Berlin, Tiyatro Aktuel Berlin, Comedia-Bochum ve Duisburg, Freies Werkstatt Theater Köln, Freudenhaus Theater Essen, Hebbel Theater Berlin, Baal-Novo Offenburg gibi şehir tiyatroları ve özel tiyatrolarda çalıştı. Çocuklar için iki dilde masal kaseti çıkardı. Oyuncu Pınar Erincin’in babasıdır.

Manyak Dükkan, Huzurum Kalmadı, Beş Kardeş, Janjan, Şehadet, Takiye, Almanya'ya Hoşgeldiniz, Kuma, Karnaval, Şarkı Söyleyen Kadınlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kavak Yelleri, İçimdeki İnsan, Mutlu Kızlar, Kırık Kalpler Bankası gibi bir çok projede rol alan Vedat Erincin şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Harun karakterine hayat vermektedir. Vedat Erincin, 1.75 metre boyunda ve 67 kilodur.

Vedat Erincin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Harun) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Ziya Nur) (TV Dizisi)

2015 – Macho Man (Herr Denizoglu) (Sinema Filmi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Metin Karamanbey) (Sinema Filmi)

2015 – Beş Kardeş (Kahya) (TV Dizisi)

2014 – İçimdeki İnsan (Memur Sabri) (Sinema Filmi)

2014 – Mutlu Kuzular (Opa) (Sinema Filmi)

2014 – A Quintet (Grandfater) (Sinema Filmi)

2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar (Doktor) (Sinema Filmi)

2013 – İnsan Avı (Sinema Filmi)

2013 – Willkommen bei Habib (Habib) Sinema Filmi

2013 – Tatar Ramazan (Melkon Terziyan) (TV Dizisi)

2013 – 300 Worte Deutsch (Demirkan) Sinema Filmi

2012 – Kuma (Mustafa) (Sinema Filmi)

2012 – Karnaval (Cihan) (Sinema Filmi)

2012 – Agent Ranjid rettet die Welt (Sinema Filmi)

2011 – Huzurum Kalmadı (Anlatıcı) (TV Dizisi)

2011 – Almanya’ya Hoşgeldiniz (Hüseyin Yılmaz) (Sinema Filmi)

2010 – Şehadet (Vedat) (Sinema Filmi)

2010 – Takiye: Allah’ın Yolunda (Zeynel) Sinema Filmi

2009 – Manyak Dükkan (İzzet) (TV Dizisi)

2009 – Evet, ich will! (Kadir) (Sinema Filmi)

2006 – Janjan (Hoca) (Sinema Filmi)