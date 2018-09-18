Venezuela lideri Maduro, Nusr-Et’te yemek yedi

Yaptığı tuzlama hareketiyle bir anda dünya çapında bir fenomen haline gelen etçi Nusr-Et mekanında birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Nusret'in son ziyaretçisi Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro oldu.

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Maduro, Çin’e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul’a uğradı. Maduro, eşi Cilia ile birlikte İstanbul’da geçirdiği iki saati Nusr-Et’te et yiyerek değerlendirdi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe, Maduro ile çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyor. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor.