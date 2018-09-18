Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Venezuela lideri Maduro, Nusr-Et’te yemek yedi
Venezuela lideri Maduro, Nusr-Et’te yemek yedi
Yaptığı tuzlama hareketiyle bir anda dünya çapında bir fenomen haline gelen etçi Nusr-Et mekanında birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Nusret'in son ziyaretçisi Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro oldu.
Magazin 18 Eylül 2018 - 07:22

Maduro, Çin’e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul’a uğradı. Maduro, eşi Cilia ile birlikte İstanbul’da geçirdiği iki saati Nusr-Et’te et yiyerek değerlendirdi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe, Maduro ile çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyor. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor.

Son güncelleme: 07:25 - 18.09.2018
Etiketler