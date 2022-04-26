Victoria Beckham’ın 170 bin liralık detoks inzivası

Spice Girls'ün sağlığına düşkün üyesi Victoria Beckham'ın detoks için haftada 9 bin sterlinlik (yaklaşık 170 bin lira) İtalyan inziva yerine gittiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Victoria Beckham’ın, Kuzey İtalya’da konukların biyo-enjetik ilaçlarla tedavi edildiği, haftada 9.000 sterlinlik bir detoks inziva yeri olan son derece seçkin Palace Merano’da kaldığı ortaya çıktı.

Pazar günü lüks seyahat yayını Conde Nast Traveler, Instagram Stories’te meridyen enerjisinden ve Çin tıbbından bahsederken, Victoria Beckham’ın da bu yöntemleri tercih ettiğini gösterdi.

İtalya’daki inziva merkezi şov dünyasından konuklarını, yedi gecelik programlarla ağırlıyor. 30 saatlik açlıkla kendilerini arındıran sakinler, bir tedavi umuduyla kafein, şeker, hayvansal proteinler ve alkolden uzak duruyorlar ve kapsamlı paketin bir parçası olarak altı hidro-aromaterapi seansından geçiyorlar.

Beckham ayrıca, birkaç doktor randevusuna ve yüksek frekanslı radyo dalgalarının akupunktur noktalarını uyardığı dört enerji kontrollü hücresel rezonans tedavisine de katılmış olabilir.

Beckham bacaklarına yapışan vantuzlarla, bunların kan ve lenf dolaşımını artırmaya, metabolik sistemi harekete geçirmeye ve toksinlerden kurtulmaya nasıl yardımcı olduğunu da anlattı.

Bu arada, kocası David Beckham da Miami’de uzun süre kaldıktan sonra İngiltere’ye dönüp Cotswolds’taki evinin bahçesinde arılarıyla ilgilenip kırsal yaşama dönüyor.

Karantinada yeni bir hobi edinen David Beckham, arıları kovanlara girip çıkarken görüntüleyip sosyal medyada paylaşıyor. Beckham ayrıca karantinada arıcılıkla ilgilenmeye başlayıp kendi organik bal çeşitlerini satmaya başladı.

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