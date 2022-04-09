Beckham’ların mutlu günü… 58 milyon TL’lik devasa düğün

Beckham ve Peltz aileleri için mutlu gün... Çocukları Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz bugün dünya evine giriyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ve Spice Girls’ün eski üyesi Victoria Beckham’ın en büyük çocukları olan Brooklyn Beckham, Amerikalı milyarder Nelson Peltz’in kızı Nicola Anne Peltz ile bugün evleniyor.

2019 yılında sevgili olan 23 yaşındaki Beckham ve 27 yaşındaki Peltz, 2020 yılında da nişanlandıklarını ilan etmişlerdi.

Çift en son evlilik sözleşmesi imzaladıkları haberleriyle gündeme gelmişti. İddiaya göre, Nelson Peltz, müstakbel damadı Brooklyn Beckham’a evlilik sözleşmesini şart koşmuştu.

Anlaşmada, çiftin boşanması durumunda her ikisinin de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacağının yer aldığı iddia ediliyor. Bu haber için her iki taraf da sessizliğini korudu.

DÜĞÜN 58 MİLYON TL’YE MAL OLUYOR

Beckham çiftinin toplam serveti yaklaşık 730 milyon TL (380 milyon Sterlin) gibi bir sayıdayken Peltz ailesinin serveti ise yaklaşık 25 milyar TL (1,3 milyar Sterlin) gibi yüksek oranda fark ediyor.

58 milyon TL’lik (3 milyon Sterlin) düğün, Peltz’in ailesinin sahip olduğu Florida’daki bir malikanede gerçekleşecek. Birçok ünlü ismin düğünün yapılacağı yere akın etmesi bekleniyor.

Sevgilisine olan bağlılığıyla bilinen Brooklyn Beckham, Nicola Peltz’in gözlerini ve kendisine yazdığı aşk mektubunu vücuduna dövme yaptırmıştı. Çiftin evlendikten sonra Los Angeles’ta yaşaması bekleniyor.

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