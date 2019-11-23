Vina ne demek? Vina ismi anlamı nedir?

Vina ismi Türkiye'de pek rastlanmayan bir isim olduğu için vatandaşlar tarafından anlamı merak ediliyor. Özellikle Müge Boz'un çocuğuna Vina adı verilmesiyle gündeme gelen Vina adının anlamı ve hangi dilden geldiği ne dair detaylar şu şekilde...

Kız çocuklara verilen bir isim olarak tercih edilen Vina isminin anlamı merak ediliyor. Vina adının anlamı ne? Müge Boz kızının adının Vina olmasıyla merak konusu olan Vina'nın anlamı ne?

VİNA İSMİ ANLAMI NEDİR?

Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina “biz şimdi” demek.

Vina ismi sevilen arkadaş demektir. Farsça siyah üzüm anlamına gelen Vina’nın kökeni İngilizcedir.

VİNA DÖVMESİ YAPTIRMIŞTI

Hamileliğinin sekizinci ayında olan Müge Boz, bebeğinin adını açıkladı: Vina. İlişkilerinin başında bu isme karar veren çift, soluğu dövmecide alarak, çocuklarının adını kollarına kazıtmıştı.

İSMİN HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATTI

Müge Boz, bu sürpriz hareketiyle ilgili olarak Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Boz Vina ismiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik… Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu”