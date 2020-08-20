Vizontele filmi nerede çekildi? Vizontele konusu ne, oyuncuları kim?

Yakın dönem Türk sinemasının en sevilen filmlerinden olan Vizontele, bu akşam ilk filmi ile TRT 1 ekranlarında. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve Ömer Faruk Sorak ile beraber çektiği Vizontele, kadrosundaki birbirinden ünlü isimlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte efsane Vizontele filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Yılmaz Erdoğan'ın çocukluğundan hatırlarıyla yazdığı Vizontele filmi, yakın dönem Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olmayı başardı. Hakkari'nin bir köyüne gelen televizyonla birlikte birçok şey de değişmeye başladı. İşte Vizontele filminin konusu ve oyuncuları…

VİZONTELE KONUSU

En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu'ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir…

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı film Hakkâri’de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van’ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2004 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.

VİZONTELE OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan

Demet Akbağ

Altan Erkekli

Cezmi Baskın

Cem Yılmaz

Şebnem Sönmez

Bican Günalan

Erdal Tosun

Şafak Sezer

Can Kahraman