Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Vuslat 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 37. son bölüm izle
Vuslat 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 37. son bölüm izle
Vuslat dizisi 37. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz ve Feride’nin geleceklerinin önündeki engeli kaldıracak minyatüre ulaşmalarına saatler kalmıştır. Vuslat 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 37. son bölüm izleme linki...
Magazin 20 Ocak 2020 - 22:16

Vuslat dizisinin son bölümünde; Aziz, müzayedeye katılmak için gerekli olan parayı bulmak zorundadır. Ancak Bülent ve Tahsin'in çevirdiği oyunlardan habersizdir. Bülent, Aziz'i durdurmak için onu her taraftan sıkıştırıp abluka altına almaya kararlıdır. Aziz, holding'de kendisine kurulan bu tuzaklardan kurtulabilecek midir?

VUSLAT 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 37. SON BÖLÜM İZLE

Kerem, müzayedeye Aziz ve Feride'yle birlikte gitmeyi kabul etmiştir. Fakat Yağmur'dan öğrendiği bilgilerden sonra, kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Kelebeğin kimliği açığa çıkmıştır ama Bülent olduğu kanıtlanabilecek midir?

Fırat, Kerem'den intikam almak için her yola başvurur. Hatta Salih Baba'yla bile karşılaşmayı göze alır. Fırat, Salih Baba'dan bilgi almak için antikacıya kadar gelir ancak öğrendikleri onu başka bir yola sürükleyecektir.

Etiketler