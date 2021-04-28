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Walmart, Kanye West’i logosunu kopyalamakla suçluyor

Walmart, Kanye West'in Yeezy markası için hazırlanan logo tasarımının kendi logosuna çok benzediğini iddia ederek ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne şikayette bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:51, 28/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Walmart, Kanye West’i logosunu kopyalamakla suçluyor

Walmart, şikayetinde, Yeezy’nin önerdiği tasarımın tüketiciler arasında karışıklığa, hataya ve aldatmacaya neden olabileceğini ve Yeezy ürünlerinin yanlışlıkla Walmart ile ilişkilendirilmesine neden olabileceğini savundu.

Yeezy ve Adidas iş birliğine imza atan West, yakın zamanda da Gap ile anlaştı.

West'in iş birliklerinin toplam 3,2 milyar ila 4,7 milyar dolar değerinde olduğu, tahminen 6,6 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu bildiriliyor.

Ünlülerle de iş birliği yaptığını söyleyen Walmart ise 389,3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

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