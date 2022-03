Will Smith’in attığı tokatın arkasında Jada ile yaşadığı gerilimli ilişki mi var?

Pazar gecesi gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'ne Will Smith'in Chirs Rock'a attığı tokat damga vurdu. Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith için yaptığı bu hareket Akademi tarafından kınanıp Smith'in nihayet Rock'tan özür dilemesiyle sonuçlanırken, Oscar'lı oyuncu ve eşi arasındaki sıra dışı ilişkinin etkisinin bu şiddet gösterisine etkisi olup olmadığını akıllara getirdi.

İki gündür tüm gözler Will Smith ve Jada Pinkett Smith üzerinde. Hollywood’un sansasyonel çifti, bu defa da sinema endüstrisinin en prestijli gecesinde dikkat çekmeyi başardı. Ve hatta pek çokları Will Smith’in bu hareketinde çiftin ilişkisinin ve Will Smith’in geçmişinin etkisi olduğunu düşünüyor.

94. Oscar Ödül Töreni’nden sonra ne Jane Campion’un kadın yönetmen ödülünü alması, ne Dune’un başarısı, ne de Troy Kutser’ın Oscar alan ilk işitme engelli oyuncu olması konuşuldu.

Bunun yerine Oscar gecesine damga vuran bir şiddet gösterisi gündemde kaldı. En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen ve ödülü kazanan Will Smith, Chris Rock’ın Jada Pinkett Smith’in dökülen saçlarıyla ilgili GI Jane şakası yapması üzerine önce kahkahalarla güldü, ardından da eşinin bozulduğunu görünce Rock’a tokat attı.

Smith, tören sırasında Rock hariç herkesten özür dilemeyi tercih etti. Ödülünü aldıktan sonra da tüm gece partide eğlendi. Ödül töreninin ertesi günü Akademi, Smith’i kınayan bir yazı yayınladı ve Smith de Rock’tan özür diledi.

GEÇMİŞİNDE DE ŞİDDET VAR

Aslında 53 yaşındaki Smith, gülen yüzünün arkasında şiddet barındırmasıyla ilk defa gündeme gelmiyor. 1989’da aktör ve rapçi, Philadelphia polisine göre prodüktörü William Hendricks’i neredeyse kör bırakan olaya karışarak bir geceyi hapiste geçirdi.

Şiddet eğilimine dair bir başka sinyali ise, 2021 yılında yaptığı bir açıklamada verdi. Küçük bir çocukken babasının annesini dövdüğünü ve müdahale etmediği için bir korkak gibi hissettiğini söylemişti. Yıllar sonra babası kanser olup tekerlekli sandalyeye mahkûm olduğunda da annesinin intikamını almak için onu öldürmeyi bile düşündüğünü söyledi.

Will Smith daha önce de “İnsanların geçmişimi anladığını sanmıyorum. Her zaman mutluyum ve insanlar beni gülümserken görüyor. İnsanların bulunduğum yere ulaşmak için izlediğim yolu ve kışkırtılınca pusuda yatan canavarı anladıklarını sanmıyorum” demiş ve aslında öfke kontrolü ile ilgili bir sorunu olduğuna dair sinyaller vermişti.

EVLİLİKLERİNDE SORUNLAR YAŞADILAR

Will Smith, sadece şiddet eğilimli de değil aynı zamanda oldukça sorunlu bir ilişkiyi de yıllardır sürdürüyor. Evlilikte sadakat konusundaki alışılmadık yaklaşımlarıyla dikkat çeken çift geçtiğimiz yıllarda açıklamalarıyla da sık sık gündeme geldi.

Will Smith, Jada Pinkett Smith ile 1994’te, hit sitcom Fresh Prince of Bel-Air’deki karakterinin kız arkadaşı rolü için seçmelere katıldığında tanıştı. Smith o sırada oyuncu Sheree Zampino ile evliydi ve bir oğulları vardı. Ama Jada’yı gördüğünde, yanlış kadınla evlendiğini fark ettiğini söylüyor.

Smith, Jada ile çıktığı ilk akşam için “Eşsiz, güzel bir güç vardı. O ânı yaşadık ve bağlandık ama ben evliydim” diyor. Ertesi gece Sheree ile yemek yediğini ama tuvalete gittiğinde gözyaşlarına boğulduğunu söylüyor.

Sheree 1995 yılında Sevgililer Günü’nde boşanma davası açtı ve Smith iki yıl sonra Jada ile evlendi. Yine de Jada daha sonra onunla gerçekten evlenmek istemediğini açıkladı. Evlilik konusunda her zaman şüpheleri olduğunu ama ilk çocukları Jaden’e hamile kaldıktan sonra bu konuda baskı hissettiğini söylüyor.

2018’de yaptığı açıklamalarda “Bir düğün yapmak zorunda olduğum için çok üzülmüştüm. Koridor boyunca ağladım. Bu yapı ile hiçbir zaman tam olarak aynı fikirde olmadım” diyor.

Ancak Smith ise “Hayatımda evlenmek ve bir aileye sahip olmaktan başka bir şey istediğim bir gün olmadı. Kelimenin tam anlamıyla beş yaşımdan beri ailemin nasıl olacağını hayâl ediyordum” dedi.

AÇIK İLİŞKİ DÖNEMİ

Çift iki yıl önce ise Jada Pinkett Smith’in evlilik dışı ilişkisiyle yeniden gündeme geldi. R&B şarkıcısı August Alsina 2020’de Jada Smith ile uzun süreli bir ilişkisi olduğunu açıkladı. Çift başlangıçta bu iddiaları reddetti ve daha sonra birkaç yıl önce geçici bir ayrılık döneminde bu ilişkinin yaşandığını itiraf etti. Alsina, Jada ile; oğlu Jaden tarafından 2015 yılında bir müzik festivalinde tanıştırılmıştı.

Jada’dan 21 yaş küçük olan Alsina’nın Smith ailesi ile yakınlaştığı, onlarla tatile gittiği ve Calabasas, Los Angeles’taki 32 milyon sterlinlik (yaklaşık 621 milyon liralık) malikanede kaldığı söylendi.

Çift, daha sonra ilişkilerinde yaşadıkları sorunlardan sonra çok eşliliğe geçtiklerini anlattı. Smith’in açıklamaları bunlarla da kalmadı.

ABD BAŞKANI OLMAK VE BİR HAREME SAHİP OLMAK İSTİYOR

Smith bir keresinde ABD başkanı olmayı planladığını da söylemişti. Ve bir zamanlar aktris Halle Berry ve balerin Misty Copeland da dahil olmak üzere 20 kişilik bir kız arkadaş haremine sahip olma fantezisi olduğunu da itiraf etmişti.

Hatta Jada da uzun zaman önce Smith’e başka cinsel partnerler bulması için izin verdiğini ima etmişti: “Will’e her zaman söyledim: Aynada kendine bakabildiğin sürece istediğini yapabilirsin.”

2011 yılında, Jada ve Marc Anthony’nin uygunsuz bir şekilde yakın oldukları ve ailenin evinde birlikte yakalandıkları iddia edildi. Bu iddialar yalanlandı. Ardından da Will Smith’in 2015 yılında aktris Margot Robbie ile bir ilişkiye başladığı söylendi.

TOM CRUISE İLE AYNI TARİKATA ÜYELER

Smith’ler ayrıca, Scientology’nin üyesi oldukları yönündeki suçlamaları uzun yıllar boyunca reddettiler. 2008’de bir okul kurmak için neredeyse 1 milyon sterlin harcadıkları ve alışılmadık bir müfredat tasarladıkları ve bunun Scientology’e dayandığı iddia edildi. Ancak okul altı yıl sonra ebeveynlerin çoğu çocuklarını uzaklaştırınca kapandı. Çiftin Scientology’den 2015’te ayrıldığını iddia ediliyor.

